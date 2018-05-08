Ученые предупредили о загрязнении китайского риса ртутью

Загрязнению ртутью подвержена не только рыба, но и рис, считают специалисты Массачусетского технологического института (MIT). Работа угольных предприятий и иной промышленности приводит к тому, что металл попадает в атмосферу, там аккумулируется и с осадками попадает в воды и почвы, откуда поглощается рисом. О своей работе, опубликованной в журнале Advancing Earth and Space Science, ученые рассказали в материале для издания The Conversation, передает ТАСС.

Специалисты отметили, что попавшую в воду ртуть некоторые микроорганизмы превращают в метилруть - более токсичное соединение, способное накапливаться в организме. Так как рисовые поля затоплены на протяжении всего вегетационного периода, вещество образуется там постоянно.

Ученые построили компьютерную модель, чтобы понять, как концентрации метилртути в рисе различаются в китайских провинциях. Они установили, что самое высокое содержание вещества наблюдается в центральных китайских провинциях: Хэнань, Аньхой, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Чунцин и Хубэй. Там образуется в два раза больше "ртутных осадков". Эти же регионы производят 48% риса в стране.

Исследователи подсчитали, что жители китайских регионов, где почвы загрязнены ртутью, потребляют больше допустимой, по мнению Агентства по охране окружающей среды США, нормы в 0,1 мг метилртути на килограмм веса. В больших концентрациях соединение может нарушить работу организма, в том числе снизить IQ. Хотя существуют исследования, которые свидетельствуют о негативных эффектах и при более низком количестве вещества в организме.

Как показало исследование, изменение объемов выбросов ртути в атмосферу может повлиять на концентрации вещества в рисе. Ученые прогнозируют, что в зависимости от будущих технологий и политических решений объемы ртутных осадков могут возрасти почти на 90% или сократиться на 60% к 2050 г. Они предложили два сценария. Первый не предполагает новой политики контроля выбросов ртути до 2050 г. Во втором Китая использует меньше угольных электростанций и ввел меры по контролю выбросов ртути. Средние концентрации ртути в рисе выросли на 13% в первом случае и сократились на 18% - во втором.

Специалисты выступают за интегрированный подход, который подразумевает борьбу с "ртутными осадками", загрязнением воды и почв. Они также предлагают изменить процесс производства риса. Специалисты рекомендуют чередовать затопления с сушками, чтобы сократить потребление воды, объемы выбросов метана и концентрации метилртути.

Специалисты обращают внимание на то, что загрязнение ртутью - проблема, характерная для всей Азии, где растет использование угля, а рис является основным продуктом питания. Выяснить распределение выбросов важно всем странам-участницам Минаматской конвенции о ртути (межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и ее соединений).

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