Telegram восстановил работу после сбоя

27 июня 2018 20:22 (UTC+04:00)

Пользователи Telegram из ряда стран сообщили о восстановлении работы мессенджера после сбоя, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает РИА Новости.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 15.22 мск, пиком жалоб пользователей на сбои в работе Telegram были 288 обращений, в настоящее время Downdetector регистрирует 2 жалобы.

Ранее на сайте Downdetector сообщалось о том, что перебои в работе мессенджера были зафиксированы в ряде европейских стран, в частности, в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании. Около 45% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 31% не могли получать или отправлять сообщения, 22% не могли авторизоваться.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение властей России о блокировке мессенджера
Европа 18 июня 15:54
ЕСПЧ рассмотрит жалобу Telegram, оштрафованного на 800 тысяч рублей
Европа 14 мая 18:18
Блокировка Telegram вызвала неполадки в работе 400 интернет-ресурсов
Россия 7 мая 19:24
В ОБСЕ призвали пересмотреть решение о блокировке Telegram в России
Европа 30 апреля 19:37
Суд в Иране запретил использование мессенджера Telegram
Иран 30 апреля 18:44
Дуров сообщил о сбое в работе Telegram на территории Европы
Европа 29 апреля 06:03
Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 млн IP-адресов
Россия 19 апреля 19:19
Пользователи из разных стран сообщают о перебоях в работе Telegram
Россия 18 апреля 08:37
Telegram отключился в еще одной стране
Россия 16 апреля 20:50
ОБСЕ обеспокоена решением суда о блокировке Telegram в России
Европа 13 апреля 20:14
Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных интернет-ресурсов
Россия 13 апреля 18:58
Администрации Telegram следует сесть за стол переговоров - Госдума
Россия 6 апреля 18:43
Иран планирует заменить Telegram собственным мессенджером - СМИ
Иран 31 марта 18:00
Telegram привлек $850 млн инвестиций
Россия 31 марта 02:52
Число активных пользователей Telegram достигло 200 миллионов
В мире 23 марта 16:22
В Верховный суд поступил иск Telegram об отмене приказа ФСБ предоставить ключи шифрования
Россия 27 декабря 2017 20:21
Российская Eastwind представила проект «национальный мессенджер» для Узбекистана
ИКТ 25 декабря 2017 17:10
Пользователи Telegram вновь столкнулись с проблемами в работе мессенджера
Экономика 25 декабря 2017 16:40