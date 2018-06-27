Telegram восстановил работу после сбоя

Пользователи Telegram из ряда стран сообщили о восстановлении работы мессенджера после сбоя, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает РИА Новости.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 15.22 мск, пиком жалоб пользователей на сбои в работе Telegram были 288 обращений, в настоящее время Downdetector регистрирует 2 жалобы.

Ранее на сайте Downdetector сообщалось о том, что перебои в работе мессенджера были зафиксированы в ряде европейских стран, в частности, в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании. Около 45% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 31% не могли получать или отправлять сообщения, 22% не могли авторизоваться.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.