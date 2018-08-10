Китай пригласил представителей 138 стран на Всемирные летние военные игры

10 августа 2018 16:32 (UTC+04:00)

Китай направил приглашения 138 странам на участие в VII Всемирных летних военных играх, которые пройдут в городе Ухань осенью 2019 года, говорится в заявлении минобороны Китая, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Китай направил приглашения 138 странам на участие в VII Всемирных военных играх в городе Ухань в 2019 году", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что к приглашению также прилагается детальная информация о регламенте мероприятия, основные сведения о государстве-устроителе и городе Ухань, где пройдут состязания, условия и образец регистрации, а также другие полезные сведения. В общей сложности, приглашение со всеми приложениями весит 1,3 килограмма, упаковано в водонепроницаемый пакет, вся информация представлена на китайском и английском языках.

"Желающим странам необходимо до 18 октября 2018 года отправить электронную заявку, в которой нужно обозначить свое намерение участвовать в состязаниях. После этого 18 января 2019 года на официальном сайте игр пройдет процедура подведения итогов и будет объявлено, сколько всего участников подали заявки", - поясняется в документе.

При этом окончательный список участвующих стран будет опубликован 18 июля следующего года. До 1 марта 2019 года каждая страна может направить в Ухань специальную рабочую группу для ознакомления с ситуацией и условиями на месте, добавили в минобороны Китая.

Седьмые Всемирные летние военные игры пройдут в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября 2019 года, ранее организаторы ожидали, что число стран-участниц может превысить 120.

Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданного в феврале 1948 года. Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств-членов организации достигло 135.

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