На Крите экстренно сел пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе

Самолет немецкой авиакомпании Condor с 270 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит из-за сообщения о бомбе на борту, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

Boeing 757-300 выполнял рейс из египетского аэропорта Хургада в Дюссельдорф. Когда самолет находился между Критом и Пелопоннесом, он запросил вынужденную посадку и примерно в 20.30 приземлился в Ханье. Пассажиры и 11 членов экипажа срочно покинули самолет.

В аэропорту задействован центр управления чрезвычайными ситуациями, в который входят управление гражданской авиации, пожарная служба, полиция и скорая помощь. Сейчас сообщение о бомбе проверяется.

За последние несколько месяцев в аэропорту Ханьи дважды были проведены учения с участием всех этих служб, сообщает телеканал.

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