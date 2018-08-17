На Крите экстренно сел пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе

17 августа 2018 01:20 (UTC+04:00)

Самолет немецкой авиакомпании Condor с 270 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит из-за сообщения о бомбе на борту, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

Boeing 757-300 выполнял рейс из египетского аэропорта Хургада в Дюссельдорф. Когда самолет находился между Критом и Пелопоннесом, он запросил вынужденную посадку и примерно в 20.30 приземлился в Ханье. Пассажиры и 11 членов экипажа срочно покинули самолет.

В аэропорту задействован центр управления чрезвычайными ситуациями, в который входят управление гражданской авиации, пожарная служба, полиция и скорая помощь. Сейчас сообщение о бомбе проверяется.

За последние несколько месяцев в аэропорту Ханьи дважды были проведены учения с участием всех этих служб, сообщает телеканал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Перу лайнер экстренно приземлился после звонка о бомбе
Другие страны 02:25
Самолет United Airlines экстренно приземлился в Нью-Йорке из-за задымления - СМИ
Другие страны 7 августа 23:42
Самолет Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии
Другие страны 7 августа 06:56
Альпы азербайджанца признаны одними из лучших на острове Крите (ФОТО)
Культура 16 июля 12:41
В Астрахани из-за сильного ветра сел самолет
Россия 12 июля 00:00
В Мумбаи самолет совершил экстренную посадку из-за отказа гидросистемы
Другие страны 21 июня 04:44
Лента новостей
В Перу лайнер экстренно приземлился после звонка о бомбе
Другие страны 02:25
На севере Франции девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Европа 01:47
Полиция Испании узнала, как продавцы на пляжах готовят коктейли
Европа 01:45
Пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Турции
Турция 00:49
В столице Мексики два человека погибли при попытке спасти ребенка из потока
Другие страны 00:26
За первые семь месяцев товарооборот Китая со странами-участниками «Пояса и пути» вырос на 11,3%
Китай 00:09
В районе японского острова Иводзима произошло землетрясение
Другие страны 16 августа 23:55
Самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле
Другие страны 16 августа 23:43
В Китае мост с туристами обрушился из-за селфи
Китай 16 августа 23:30