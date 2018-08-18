Ураган "Лэйн" усилился до третьей категории

18 августа 2018 08:56 (UTC+04:00)

Ураган "Лэйн" усилился до урагана третьей категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передаёт РИА Новости.

Ранее NHC сообщил, что ураган "Лэйн" сформировался в Тихом океане.

По данным метеорологов, ураган движется к западу со скоростью 26 километров в час, максимальная скорость стабильных ветров увеличилась до 195 километров в час.

По прогнозам центра, ураган может усилится до четвертой степени в субботу.

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