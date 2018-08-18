Ураган "Лэйн" усилился до третьей категории

Ураган "Лэйн" усилился до урагана третьей категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передаёт РИА Новости.
Ранее NHC сообщил, что ураган "Лэйн" сформировался в Тихом океане.
По данным метеорологов, ураган движется к западу со скоростью 26 километров в час, максимальная скорость стабильных ветров увеличилась до 195 километров в час.
По прогнозам центра, ураган может усилится до четвертой степени в субботу.
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