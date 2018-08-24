Google запустила режим "самоуничтожающихся" писем

24 августа 2018 18:27 (UTC+04:00)

Компания Google сделала доступной для пользователей своего сервиса электронной почты Gmail новый режим конфиденциальности переписки - так называемые "самоуничтожающиеся" письма, которые будут автоматически удаляться после прочтения, передает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

"Вы можете отправить электронное письмо с использованием особого режима, чтобы защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа. Отправитель может установить для письма дату, когда оно будет автоматически удалено, сроком от 1 дня до 5 лет, а также отозвать доступ к письму в любое время. При этом получатель письма не сможет переслать, скопировать, распечатать или загрузить содержащиеся в письме данные", - говорится в сообщении Google.

Компания отмечает, что новый режим безопасности не сможет полностью исключить копирование электронной переписки. Получатель будет по-прежнему иметь возможность сфотографировать монитор компьютера с изображением текста письма, а также воспользоваться специальными программами, позволяющими взламывать почту.

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