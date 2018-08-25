Суд в Чили постановил арестовать принадлежавшее Пиночету имущество на $1,6 млн

Чилийский суд постановил арестовать имущество, принадлежащее наследникам бывшего диктатора Аугусто Пиночета, на общую сумму в $1,6 млн в рамках приговора по делу о незаконном обогащении. Как передаёт ТАСС об этом говорится в решении суда.

Согласно документу, под арест попадает имущество, "которое принадлежало Аугусто Хосе Рамону Пиночету или одной из его компаний на общую сумму $1 621 554,46".

По мнению суда, вдова Пиночета Лусия Ириарт и другие наследники не могут рассчитывать на сохранение имущества в их распоряжении "на основании того, что они знали о незаконном происхождении средств, владельцами которых они становились".

Суд также подтвердил вердикт в отношении военных в отставке, признанных виновными в хищении бюджетных средств. Габриэль Марио Вергара Сифуентес, Хуан Рикардо Мак-Лин Вергара и Эухенио Фернандо Кастильо Кадис были приговорены к четырем годам.

Бывший диктатор скончался в декабре 2006 года в возрасте 91 года, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в нарушениях прав человека во времена военного режима, а также налоговых преступлениях, с помощью которых ему удалось завладеть состоянием на сумму примерно в $21 млн. В 2004 году стало известно о существовании его тайных счетов в вашингтонском банке Riggs и других иностранных финансовых учреждениях. В этой связи бывший генерал был лишен неприкосновенности, которой обладал как экс-глава государства, и должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном обогащении.

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