Де Мистура обсудит проблему Идлиба с Россией, Турцией и Ираном в Женеве

7 сентября 2018 18:54 (UTC+04:00)

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что встретится с представителями России, Турции и Ирана 10 сентября в Женеве и обсудит ситуацию вокруг Идлиба, передает РИА Новости.

"Или мы пытаемся найти политический путь, чтобы завершить эту войну и перейти к послевоенному политическому сценарию, или мы увидим, как эта война выйдет на новый уровень жестокости. Вот почему сегодняшняя встреча в Тегеране очень важна и почему я собираю Иран, Россию и Турцию в Женеве в следующий понедельник и вторник", - сказал он в пятницу по видеосвязи на заседании Совбеза ООН.

По его словам, в следующую пятницу он также встретится с представителями Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов и Великобритании.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани.

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