Генсек ООН заявил о необходимости укрепления сотрудничества в борьбе с наркоугрозой в мире

24 сентября 2018 19:28 (UTC+04:00)

Мировому сообществу следует активизировать сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, а также повысить эффективность оказания помощи для страдающих от зависимости. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник на встрече высокого уровня по борьбе с наркоугрозой в нью-йоркской штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС.

Административный глава ООН подчеркнул, что мировое производство опиума и кокаина "никогда не достигало столь высокого уровня". Как он констатировал, "450 тыс. человек каждый год умирают из-за передозировок или проблем со здоровьем, связанных с наркотиками". Гутерриш подчеркнул, что "в мире из шести человек, нуждающихся в помощи в связи с употреблением наркотиков, получает ее лишь один". "Этот показатель еще ниже для женщин, употребляющих наркотики", - добавил он.

"Чтобы справиться с этим тяжелым кризисом нужны решительные действия в двух сферах. Во-первых, это жесткие меры против наркотрафика и против тех, кто наживается на страданиях людей", - указал генсек. "Это означает, что тех, кто занимается наркотрафиком, нужно лишить возможности получать безопасные убежища", - пояснил он.

Кроме того, Гутерриш высказался за "укрепление международного сотрудничества в противодействии преступным группировкам и преследовании их главарей", а также за "более эффективный обмен разведывательными данными и общий анализ всей цепочки наркотрафика". Говоря о втором направлении, по которому нужно действовать, Гутерриш подчеркнул, что "необходимо гарантировать, что те, кто нуждаются в лечении, его получают". Генсек дал понять, что считает полезным португальский опыт в данной сфере.

Президент США Дональд Трамп, выступавший на встрече, также заострил внимание на необходимости активизации международного сотрудничества в борьбе с наркоугрозой. "Для благосостояния населения и с точки зрения национальной безопасности важно, чтобы мы искореняли наркозависимость, прекратили все типы наркотрафика, с помощью которого извлекают прибыль жестокие международные картели", - констатировал Трамп.

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