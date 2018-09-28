В Вене презентован казахстанский проект по защите бизнеса и инвесторов

В столице Австрии Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции презентован проект по защите бизнеса и инвесторов на площадке казахстанско-австрийского экономического форума, передает в пятницу "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу АДГСПК Казахстана.

"Казахстан создал все условия для легкого ведения бизнеса. Эффективно функционирует Совет иностранных инвесторов. Создан Международный финансовый центр "Астана", при котором действует независимый финансовый суд на принципах английского права.

Мы стали ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и подписали порядка 50 соглашений о защите инвестиций. Ввели безвизовый режим для 62 стран.

В продолжение заданного тренда по форсированию привлечения инвестиций Агентство запустило проект "Антикоррупционное сопровождение бизнеса и инвестиций", в основе которого защита добропорядочного бизнеса. Речь идет о 100 процентной защите инвесторов от любых бюрократических и коррупционных посягательств со стороны недобросовестных чиновников.

Только за 3 месяца реализации проекта мы взяли под антикоррупционное сопровождение более 140 бизнес-проектов общей стоимостью свыше 12 миллиардов евро", - отметил в выступлении глава ведомства Алик Шпекбаев.

Кроме того, председателем Агентства отмечено усиление работы по пресечению незаконного вмешательства должностных лиц в предпринимательскую деятельность.

"Казахстан уделяет серьезное внимание снижению издержек для эффективного ведения бизнеса, о чем наглядно свидетельствует сокращение в текущем году 30 процентов контрольно-надзорных функций госорганов", - сказал спикер.

В ходе визита в Австрию Алика Шпекбаев провел двусторонние встречи с Генеральным секретарем Министерства государственной службы и спорта Австрии и директором Академии госуправления.

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