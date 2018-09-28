Акции Tesla в начале торгов в Нью-Йорке резко упали

28 сентября 2018 18:20 (UTC+04:00)

Акции Tesla Илона Маска в пятницу утром сразу после открытия нью-йоркской фондовой биржи упали на 11,96%, до отметки 270,74, передает ТАСС.

Как отметила телекомпания CNN, это связано с иском федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обвинившей Маска в попытке ввести в заблуждение акционеров. Поводом для возбуждения иска стала запись Маска в Twitter от 7 августа, когда он сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу, и добавил, что "финансирование обеспечено".

Позднее предприниматель, доля которого в Tesla составляет около 20%, разъяснил, что инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа бизнесмен сообщил, что Tesla продолжит быть публичной, а он отказался от планов выкупа ее акций.

Снижение курса акций Tesla может превратиться в серьезную проблему для компании, отметила CNN, поскольку ей срочно необходимы средства для оплаты долга в размере $1 млрд, и срок платежа наступит в феврале 2019 года. Еще одной проблемой для компании может стать то, что в иске ФКЦБ содержится рекомендация запретить Маску занимать пост руководителя акционерной компании.

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