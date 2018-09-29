Глава МИД КНДР рассказал, к чему приведут санкции США

29 сентября 2018 19:54 (UTC+04:00)

Санкции не поставят Пхеньян на колени, а лишь увеличат недоверие к США, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

"США настаивают на принципе "сначала денуклеаризация" и увеличивают уровень давления, чтобы достичь своей цели принуждением, даже возражают против заявления об окончании войны. Представление, будто санкции поставят на колени, — это постоянная мечта людей, которые ничего о нас не знают. Проблема в том, что продолжение санкций увеличивает наше недоверие", — сказал Ли Ён Хо.

Корейская война окончилась перемирием в 1953 году, но формальный мирный договор до сих пор не подписан.

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