Пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook

30 сентября 2018 03:14 (UTC+04:00)

Проблемы в работе социальной сети Facebook ("Фейсбук") наблюдаются у пользователей в ряде стран мира. Это, как передает ТАСС, следует из данных сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 17:00 [субботы] по времени Восточного побережья США (01:00 GMT+4)", - говорится в сообщении.

Пользователи жалуются на трудности при авторизации (51%), а также на то, что у них не работает сама соцсеть (36%) и не загружаются изображения (11%). Проблемы испытывают жители США, Бразилии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Германии.

В пятницу Facebook сообщила, что обнаружила "проблему с безопасностью" в социальной сети, которая затронула почти 50 млн аккаунтов.

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