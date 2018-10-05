Коллекцию личных вещей Робина Уильямса продали за $6 млн

5 октября 2018 08:03 (UTC+04:00)

Коллекция личных вещей актера Робина Уильямса (1951-2014) и его бывшей жены Марши Гарсес ушла в четверг с молотка на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за $6 млн. Об этом, как передает ТАСС, пресс-служба аукционного дома сообщила в ночь на пятницу на своем сайте.

Отмечается, что на продажу, помимо прочего, была выставлена награда "Золотой глобус", которую актер получил за роль радиоведущего Эдриана Кронауэра в драме режиссера Барри Левинсона "Доброе утро, Вьетнам" (Good Morning, Vietnam, 1987). Лот был приобретен за $27,5 тыс.

Шпага со съемок фильма "Капитан Крюк" (Hook, 1991) Стивена Спилберга, в котором Уильямс сыграл Питера Пэна, ушла с аукциона за $4,8 тыс. Также на торгах были выставлены часы, картины и другие предметы искусства из личной коллекции актера, в том числе, несколько работ британского уличного художника Бэнкси.

Робин Уильямс скончался 11 августа 2014 года в Калифорнии в возрасте 63 лет. По данным полиции, причиной смерти стало самоубийство. Актер известен благодаря ролям в таких кинолентах, как "Общество мертвых поэтов" (Dead Poets Society, 1989), "Миссис Даутфайр" (Mrs. Doubtfire, 1993), "Джуманджи" (Jumanji, 1995). "Ночь в музее" (Night at the Museum, 2006) и "Август Раш" (August Rush, 2007).

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