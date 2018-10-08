Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

8 октября 2018 14:27 (UTC+04:00)

Премия по экономике, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена Вильяму Нордхаусу и Полю Ромеру. Об этом объявила Королевская шведская академия наук, передает в понедельник РИА Новости.

Нордхауса отметили за исследования по "интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ", Ромер получил награду за исследования по "интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов). Присуждение премии по литературе перенесли на следующий год из-за кризиса в Шведской академии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нобелевскую премию получили ученые за открытия в области лазерной физики
В мире 2 октября 15:52
В Беларуси состоялся белорусско-германский форум
Беларусь 2 октября 15:35
Азербайджан превратился в одного из самых мощных игроков на рынке энергоносителей - депутат
Энергетика 22 сентября 16:34
В Казахстане снизились поступления от страхования имущества
Бизнес 24 августа 18:13
Уровень цифровизации предприятий Казахстана сравним с Канадой и Австралией
Бизнес 24 августа 12:34
Выросло производство круп в Казахстане
Бизнес 24 августа 11:01
Лента новостей
Аллахшукюр Пашазаде примет участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий
Общество 14:36
Ректор UNEC: Студенты должны быть инициативными в учебном процессе (ФОТО)
Общество 14:34
NASA использует данные Шамахинской обсерватории для изучения Солнца
ИКТ 14:32
Посол Евросоюза: несмотря на санкции, ЕС и Россия сохраняют "островки сотрудничества"
Европа 14:24
Агропарк «Ялама» определился с местом новых посевных площадей на своей территории (Эксклюзив)
Бизнес 14:21
Стали известны личности пострадавших в результате аварии микроавтобуса в Баку
Происшествия 14:20
В Кыргызстане прошел первый саммит глав МВД стран Центральной Азии
Кыргызстан 14:20
В Беларуси начинает работу миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности
Беларусь 14:15
Обнародовано число коммерческих полетов в Турции за сентябрь 2018 г.
Бизнес 14:13