В Facebook признали, что на 20 млн преувеличили число взломанных хакерами аккаунтов

Социальная сеть Facebook преувеличила количество аккаунтов своих пользователей, взломанных недавно хакерами. Об этом, как передает ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу заявлении вице-президента соцсети Гая Розена.

"Мы выяснили, что затронуто было меньшее количество людей, чем мы первоначально думали. Из 50 млн человек, чьи маркерные ключи, по нашим данным, были похищены, у около 30 млн такие ключи были на самом деле похищены", - признал Розен.

Он напомнил, что компания Facebook начала расследование после "необычного скачка активности" в социальной сети, зарегистрированного 14 сентября. "25 сентября мы определили, что произошла атака, и выяснили, какое было уязвимое место. Через два дня мы устранили уязвимость, прекратили атаку и обезопасили аккаунты людей, восстановив маркерные ключи для потенциально затронутых [атакой] людей", - отметил представитель соцсети.

Две недели назад представители соцсети сообщили, что выявили уязвимость, которая могла позволить хакерам получить несанкционированный доступ примерно к 50 млн аккаунтов пользователей. Розен тогда уточнил, что пока нет ясности относительно того, каким именно числом учетных записей киберпреступники в итоге воспользовались и каким образом. В Facebook опасались, что с помощью логина этой соцсети хакеры могли получить доступ и к иным ресурсам пользователей, где он применялся.

Представители соцсети заверили, что уязвимость уже ликвидирована, а правоохранительные органы уведомлены о происшедшем. Примерно 90 млн пользователям в целях предосторожности пришлось заново войти в учетные записи в Facebook.

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