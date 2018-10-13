Россия, Китай и Индия займутся созданием Евразийского квантового пути — инфраструктуры для безопасной передачи данных. Об этом рассказал президент Некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров, передает РИА Новости.

В июне Макаров говорил, что российские разработчики предлагают ряду стран Азии и Европы участвовать в этом проекте на фоне рисков, что быстро развивающийся квантовый компьютер через несколько лет сможет расшифровывать в режиме реального времени те ключи, которые сейчас используются для защиты информации. Присоединиться к этому проекту Россия предложила Китаю, Индии, Турции, Ирану.

Обратную связь от ряда стран в итоге удалось получить, сообщил Макаров. "Мы связались с Академией наук Китая, которая занимается проектом создания квантовой защищенной сети для всей территории КНР", — сказал он. По словам Макарова, китайцы согласились поработать над проектом вместе.

Об интересе сообщили и индийские коллеги. "Индия, конечно, заинтересована в проекте, но там есть политический аспект, плюс Индия не имеет общей границы с территорией ЕАЭС…. Мы предложили включить в повестку дня российско-индийской МПК вопрос о проработке проекта… Надеюсь, что мы постепенно к этому придем, тем более, что "Руссофт" сейчас создает свое представительство (бизнес-хаб) в Индии", — добавил он.

По словам Макарова, чтобы проложить квантовый магистральный путь по всей территории России — от границы с Китаем до границы с Финляндией, потребуется около 40 миллиардов рублей.

"В нашем первичном упрощенном бизнес-плане, считалось, что мы можем построить за 40 миллиардов рублей главную магистральную ветку. Причем от государства нужно будет только 10%, а остальные деньги мы возьмем с рынка от заинтересованных операторов связи или крупных клиентов. Свой интерес проявляют банки, крупные корпорации, например, "Ростех", — заключил он.

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