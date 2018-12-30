Названы лучшие сериалы года

Сайт-агрегатор Metacritic, собирающий отзывы зрителей, опубликовал список лучших сериалов года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На первом месте оказался проект "Моя гениальная подруга", сюжет которого основан на одноименном произведении Элены Ферранте. Продюсером шоу выступил знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино.

Вторым стал телесериал в жанре черной комедии "Барри", рассказывающий о неудачливом киллере, который внезапно находит свое призвание на театральной сцене. Главную роль исполнил американский актер Билл Хейдер.

Третью строчку рейтинга занял британский драматический сериал "Убивая Еву" об аналитике MI5 Еве Поластри, ведущей охоту на наемную убийцу Вилланель. Сериал основан на серии романов Люка Дженнингса, адаптированных актрисой Фиби Уоллер-Бридж.

Четвертым стало шоу "В свободном улете", рассказывающее об особенностях современной американской медиасреды. Пятое место досталось проекту "Возвращение домой" с Джулией Робертс в главной роли.

В десятку лучших также вошли такие телешоу, как "Соболезную вашей утрате", "Конец ***го мира", "Нарко: Мексика", "Телохранитель" и "Черная молния".

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