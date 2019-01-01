Модный дом Michael Kors купил своего конкурента Versace

1 января 2019 07:45 (UTC+04:00)

Американский модный дом Michael Kors приобрел своего итальянского конкурента Gianni Versace S.p.A за 1,83 млрд евро и сменил название на Capri Holdings Limited. Об этом, как передает Trend со ссылкой на БЕЛТА, говорится в сообщении американской компании.

В Capri Holdings рассчитывают, что сделка поможет увеличить выручку группы до 8 млрд долларов в долгосрочной перспективе и расширить географию бизнеса.

Gianni Versace S.p.A. – итальянская компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче, по производству модной одежды, парфюмерии, часов, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши.

Michael Kors – американский модный дом, разрабатывающий одежду, обувь, купальники, аксессуары и парфюмерию под своим брендом. Компания основана в 2002 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
В мире 15 марта 2018 06:55
У Versace нет, и не было планов по открытию производства в Нагорном Карабахе - посольство
Нагорно-карабахский конфликт 16 сентября 2013 13:18
Лента новостей
Во Франции эвакуировали двух посетителей, заблокированных на аттракционе
Европа 08:33
При обрушении части дома в Магнитогорске погибли пять человек (Обновлено)
Россия 08:05
В Манчестере три человека получили ножевые ранения
Европа 07:23
На орбиту астероида Бенну вышел спутник
В мире 06:51
ВВС Ирака уничтожили около 30 командиров ИГ в Сирии
Другие страны 06:23
Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с Трампом в любое время
Другие страны 04:55
Уэли Маурер вступил в должность президента Швейцарии
Европа 04:26
При обрушении перехода в Парке Горького пострадали 13 человек
Россия 03:55
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
США 03:24