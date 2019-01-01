Модный дом Michael Kors купил своего конкурента Versace

Американский модный дом Michael Kors приобрел своего итальянского конкурента Gianni Versace S.p.A за 1,83 млрд евро и сменил название на Capri Holdings Limited. Об этом, как передает Trend со ссылкой на БЕЛТА, говорится в сообщении американской компании.

В Capri Holdings рассчитывают, что сделка поможет увеличить выручку группы до 8 млрд долларов в долгосрочной перспективе и расширить географию бизнеса.

Gianni Versace S.p.A. – итальянская компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче, по производству модной одежды, парфюмерии, часов, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши.

Michael Kors – американский модный дом, разрабатывающий одежду, обувь, купальники, аксессуары и парфюмерию под своим брендом. Компания основана в 2002 году.

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