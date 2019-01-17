В Ходейде обстреляли кортеж наблюдателя ООН

Кортеж наблюдателя ООН в йеменской Ходейде Патрика Кэммерта был обстрелян после его встречи с делегацией йеменского правительства, сообщил РИА Новости источник в местных властях, передает Trend.

"Кортеж Кэммерта в четверг подвергся обстрелу в районах, контролируемых движением хуситов "Ансар Алла", во время его возвращения в город Ходейда после его встречи с делегацией йеменского правительства", - заявил источник.

Как отмечается в сообщении представителя ООН, он и его команда не пострадали.

"Патрик Кэммерт и его команда в безопасности в Ходейде на фоне сообщений об инциденте со стрельбой. Дополнительная информация появится позднее", - говорится в сообщении в Twitter.

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