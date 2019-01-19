Гутерриш считает необходимым разработать дорожную карту по переговорам с КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и КНДР продолжать диалог, а также заявил о необходимости разработать дорожную карту для переговоров по денуклеаризации КНДР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем обе стороны продолжать диалог. Думаю, нам нужна дорожная карта, чтобы четче понимать, каким будет следующий шаг, где и когда будет следующая встреча", - сказал он.

"В то же время я не думаю, что сейчас была бы добавленная стоимость от вмешательства ООН, - добавил Гутерриш. - Сейчас важно, чтобы две стороны смогли встретиться и провести эффективные переговоры".

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

В данный момент в Вашингтоне с визитом находится заведующий отделом Единого фронта Трудовой партии Ким Ён Чхоль. По неподтвержденным данным, помимо встреч с госсекретарем США Майклом Помпео и президентом Дональдом Трампом, он может встретиться и с директором ЦРУ Джиной Хэспел, которая, по данным газеты The Washington Post, в последние месяцы начала играть более активную роль в переговорах с КНДР.

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