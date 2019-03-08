В США умер конгрессмен, прослуживший в нижней палате Конгресса до рекордного 91 года

Бывший конгрессмен-республиканец Ральф Холл, покинувший нижнюю палату Конгресса в 91 год - старше, чем любой из его коллег за всю историю, - скончался в четверг на 96-м году жизни. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (АР) со ссылкой на помощника бывшего законодателя Эда Валентайна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Холл ушел из жизни утром в своем доме в городе Рокуолл (штат Техас). На вопрос о причине смерти Валентайн напомнил о преклонном возрасте экс-конгрессмена, который, насколько известно, не страдал от каких-либо хронических заболеваний.

Ральф Холл представлял Техас в нижней палате Конгресса более 34 лет. Большую часть этого срока он состоял в Демократической партии, однако в 2000 году выступил в поддержку избрания президентом США своего земляка, республиканца Джорджа Буша - младшего. Когда последний стал главой государства, Холлу прочили пост министра энергетики в новой администрации, однако этого не произошло. Тем не менее конгрессмен в 2004 году объявил о переходе в Республиканскую партию.

Бывший ветеран Второй мировой войны и заядлый бегун, Холл в 2012 году в возрасте 89 лет отметил День поминовения (общенациональный день памяти военнослужащих США, отмечается ежегодно в последний понедельник мая) прыжком с парашютом в честь американских военнослужащих. В декабре того же года он побил рекорд конгрессмена от штата Северная Каролина Чарльза Мэнли Стедмана, который прослужил в Палате представителей до самой своей смерти в возрасте 89 лет семи месяцев и 25 дней.

Холл в 2014 году уступил однопартийцу на первичных выборах и сложил с себя полномочия члена Палаты представителей в возрасте 91 года.

Что касается членов Сената Конгресса, то лишь трое из них ушли на покой в более преклонном возрасте. Это были Стром Термонд (республиканец от Южной Каролины), освободивший кресло на Капитолийском холме в 100 лет в 2003 году, Теодор Фрэнсис Грин (демократ от Род-Айленда), покинувший Сенат Конгресса в 93 года, и Роберт Берд (демократ от Западной Вирджинии), скончавшийся при исполнении полномочий в 92 года.

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