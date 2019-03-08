Американский корабль Crew Dragon расстыковался с МКС

8 марта 2019 12:29 (UTC+04:00)

Американский космический корабль Crew Dragon , совершающий пробный полет в беспилотном режиме, расстыковался в пятницу с Международной космической станцией (МКС). Как сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), процедура расстыковки началась в 02:31 по времени восточного побережья США (11:31 по бакинскому времени) и проводится в автоматическом режиме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спустя пять часов после отделения корабля от МКС, ориентировочно в 07:30 по времени восточного побережья США (16:30 по бакинскому времени), включатся тормозные двигатели. Маневр будет продолжаться примерно 15 минут. Корабль сойдет с орбиты, затем в плотных слоях атмосферы раскроется парашют и Crew Dragon совершит приводнение в Атлантическом океане примерно в 08:45 по времени восточного побережья США (17:45 по бакинскому времени).

Как отметил перед началом процедуры расстыковки интернет-портал Space.com, возвращение корабля на Землю может оказаться самой сложной частью полета.

После доставки корабля на космодром специалисты компании SpaceX и NASA проведут подробный анализ работы систем корабля и в случае, если не будет обнаружено никаких сбоев в работе аппаратуры, в июле состоится запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту. Они должны будут провести на борту МКС несколько недель. Если их полет будет успешным, то NASA примет решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

Корабль был выведен на орбиту в минувшую субботу ракетой-носителем Falcon-9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Он представляет собой модифицированную грузовую капсулу Dragon, которая с 2012 года неоднократно доставляла грузы на МКС. В ходе нынешнего полета на борту находились около 200 кг груза, научная аппаратура для замера параметров полета, а также манекен в скафандре.

После завершения программы полетов космических кораблей многоразового использования Space Shuttle в 2011 году американских астронавтов доставляют на МКС российские корабли "Союз", однако в случае успешного завершения полета Crew Dragon у США появится собственный пилотируемый корабль.

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