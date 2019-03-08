В Индии разбился истребитель

Истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение в пятницу в штате Раджастхан, пилоту удалось благополучно катапультироваться. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на заявление военного ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Крушение произошло вскоре после вылета самолета с авиабазы, которая находится недалеко от города Биканер. Истребитель выполнял плановый полет. Как заявил представитель полиции города Прадип Мохан Шарма, крушение произошло в 12 километров от Биканера.

На место происшествия выехали полицейские. Как отметил представитель полиции, комиссия по расследованию намерена установить точную причину происшествия.

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