К 2020 году в Китае будет введен в эксплуатацию беспилотный поезд на магнитной подушке скоростью 200 км/ч

3 марта член Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), председатель правления компании-производителя железнодорожных составов CRRC Zhuzhou Locomotive Чжоу Цинхэ сообщил, что на данный момент в процессе изучения находится беспилотный коммерческий поезд на магнитной подвеске нового поколения, самостоятельно разработанный Китаем.

Как сообщает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао», ожидается, что он сойдет с производственной линии в начале 2020 года. Проектная скорость этого поезда составит 200 км/ч.

Чжоу Цинхэ отметил, что компания CRRC Zhuzhou Locomotive возглавила данный проект, в котором также принимают совместное участие более 20 китайских научно-исследовательских организаций, предприятий и учреждений. Данный поезд станет самым быстрым поездом на магнитной подушке, разработанным Китаем.

Чжоу Цинхэ сказал, что по сравнению с версией поезда 1.0 скоростью 100 км/ч и версией 2.0 скоростью 160 км/ч, версия 3.0 достигнет нового технологического прорыва.

Новый поезд отличается от предыдущих версий по многим пунктам. Например, вибростойкость поезда нового поколения увеличится на 40%, и он может подняться почти на 4 этажа на 100 метров, как американские горки. Скорость прохождения через кривые участки железной дороги вырастет на более 15%, а показатель ускорения в среднем увеличится более чем на 50%, также увеличится пассажировместимость. Поезд-маглев был спроектирован для междугороднего сообщения протяженностью от 50 до 200 км.

По словам Чжоу Цинхэ, поезд-маглев версии 3.0 будет контролироваться системой наземного оперативного управления, также будет осуществляться беспилотное вождение. Радиосвязь, онлайн-контроль и анализ больших данных помогут диагностировать неисправности в вагонах, на путях, а также в электроснабжении в реальном времени, обеспечивать безопасность и надежность беспилотного вождения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.