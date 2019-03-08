В Тринидаде и Тобаго самолет врезался в стену аэропорта

8 марта 2019 17:58 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Caribbean Airlines врезался в здание терминала в международном аэропорту Piarco в Тринидаде и Тобаго, на борту самолета в момент столкновения пассажиров не было. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в среду. Самолет направлялся в ангар, когда врезался в стену терминала.

"Степень ущерба самолету оценивается, он выведен из эксплуатации. Никто из персонала не пострадал", - сообщается в релизе.

Компетентные органы начали расследование инцидента.

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