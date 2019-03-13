В Финляндии готовятся установить самый большой в мире национальный флаг

13 марта 2019 18:59 (UTC+04:00)

В городе Хамина в ближайшее время готовятся поднять самый большой в мире национальный флаг Финляндии. Об этом сообщила городская администрация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гигантский флаг страна получила в подарок от почти 30 государств к столетию своей независимости в 2017 году. Его размер - 416 квадратных метров, что почти равно площади баскетбольной площадки. За идеей такого подарка стояли все страны-соседи Финляндии, в том числе Россия и Швеция, а также такое географически далекое от нее государство, как Австралия.

Поднятие флага над городом переносилось несколько раз. Сначала его планировалось установить там в мае 2018 года, но тогда этого не произошло из-за нехватки финансов. Затем событие планировалось в декабре, однако церемония вновь сорвалась из-за желания властей проверить безопасность конструкции и соответствия европейским стандартам флагштока, изготовленного в России.

"По итогам экспертной проверки был сделан вывод, что древко безопасно и на него может быть поднят флаг после получения разрешения от городского управления строительного надзора", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что до этого будут проведены дополнительные тесты по поднятию и опусканию стяга. В флагшток встроена электронная система, которая при сильном ветре будет автоматически опускать полотно вниз, чтобы оно не порвалось. Решение о дате установки примут в ближайшие недели. Предполагается, что он станет одним из экспонатов парка флагов, торжественно открывшегося в Хамине в конце мая 2018 года, и будет развеваться над городом круглые сутки с перерывами на сервисное обслуживание. Власти надеются, что эта достопримечательность и весь парк стягов будут интересны гостям страны и привлекут в Хамину больше туристов.

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