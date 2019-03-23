Шакил О'Нил стал новым лицом рекламной кампании сети пиццерий Papa John's

23 марта 2019 12:42 (UTC+04:00)

Баскетболист Шакил О'Нил вошел в состав совета директоров одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's и стал новым лицом ее рекламной кампании. Как сообщил телеканал CNBC, используя образ спортсмена-афроамериканца, руководство Papa John's пытается восстановить свою репутацию среди потребителей, пошатнувшуюся после скандала, вызванного расистскими высказываниями ее основателя Джона Шнаттера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Время для вечеринки с пиццей!" - написал в пятницу спортсмен в своем Twitter. - Я рад присоединиться к Papa John's в качестве члена совета директоров и инвестировать средства в девять ресторанов сети в городе Атланта (столица штата Джорджия)". Председатель совета директоров сети Джефф Смит подчеркнул в одном из своих сообщений в социальной сети, что "у Шакила потрясающее предпринимательское прошлое, включая опыт работы владельцем ресторанной франшизы".

В начале марта Шнаттер согласился покинуть совет директоров основанной им в 1984 году компании, чем положил конец судебному разбирательству, начавшемуся летом 2018 года, когда предприниматель пытался вернуть себе контроль в совете директоров. Ранее Шнаттеру пришлось уйти в отставку после того, как в СМИ попала информация о том, что в мае прошлого года во время закрытого совещания с сотрудниками он произнес оскорбительное для афроамериканцев слово. Сам Шнаттер отверг обвинения в расизме и заявил, что другие члены совета директоров вступили в сговор против него.

47-летний бывший центровой О'Нил является четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации США, олимпийским чемпионом и чемпионом мира. В 2016 году его имя было внесено в Зал славы баскетбола.

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