Страны G7 призвали стороны конфликта в Ливии прекратить военные действия

Главы МИД стран "Большой семерки" (G7) призывали все стороны в Ливии незамедлительно прекратить военные действия и поддержать усилия ООН по установлению мира в стране, говорится в совместном заявлении, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель ЕС… выражаем нашу глубокую обеспокоенность по поводу военных операций вблизи Триполи. Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны немедленно прекратить всю военную деятельность и движения в направлении Триполи, что препятствует перспективам политического процесса под эгидой ООН, рискует поставить под угрозу гражданское население и продлевает страдания ливийского народа", - говорится в опубликованном заявлении.

Страны G7 выразили уверенность, что у ливийского конфликта "нет военного решения". "Мы решительно против любых военных действий в Ливии", - отметили министры иностранных дел.

"Большая семерка" вновь заявила о полной поддержке усилий генсека ООН и спецпредставителя по преодолению политического кризиса в стране и призвала "всех ливийцев оказать (ООН) конструктивную поддержку".

В минувший четверг командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения ливийской армии установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. В свою очередь глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости после сообщений о том, что ливийская национальная армия (ЛНА) установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.



Официальный представитель Ахмед аль-Мисмари сообщил в пятницу, что ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара ведет наступление на столицу страны Триполи сразу по нескольким направлениям, однако в саму столицу войска Хафтара еще не вошли. Он также заявил, что пока не может назвать дату окончания операции, "учитывая условия, в которых проходит операция", но подтвердил, что она продолжится вплоть до выполнения всех поставленных задач.

Позже в пятницу источник, близкий к командованию Хафтара, сообщил РИА Новости, что его армия взяла под свой контроль аэропорт Триполи. Аль-Мисмари подтвердил телеканалу Al-Hadath взятие под полный контроль аэропорта, заявив, что бои на ближайших подступах к Триполи начнутся в субботу. После этого телеканал Al-Arabiya сообщил, что силы ливийского правительства национального согласия заявили, что восстановили контроль над аэропортом Триполи.

Международный аэропорт Триполи находится на расстоянии 34 километров от ливийской столицы. Воздушная гавань не действует с 2014 года. После того, как на его территории прошли ожесточенные бои между различными ливийскими вооруженными группировками, часть здания аэровокзала сгорела, а разрывы снарядов нанесли значительный урон взлетной полосе. В последние годы функции главной гавани столицы выполняет военный аэродром Митига, расположенный в 11 километрах от Триполи.

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