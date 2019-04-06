Трамп поздравил Дэвида Мэлпаса с избранием на пост главы Всемирного банка

Президент США Дональд Трамп направил поздравление заместителю министра финансов США по международным делам Дэвиду Мэлпасу, который в пятницу был единогласно избран новым президентом Всемирного банка (ВБ). Слова поздравления Трамп опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Поздравляю, Дэвид! Это большое событие", - написал он.

Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса на пост главы банка 6 февраля после того, как 1 февраля пост президента ВБ покинул Джим Ён Ким. Новый президент будет возглавлять все организации Всемирного банка, включая головную - Международный банк реконструкции и развития. На следующей неделе он примет участие в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ.

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