Евросоюз призвал к скорейшему запуску прямых межафганских переговоров

8 апреля 2019 16:46 (UTC+04:00)

ЕС призывает власти Афганистана и движение "Талибан" активизировать усилия по мирному урегулированию, прямые переговоры должны начаться как можно скорее, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"ЕС призывает правительство Афганистана и движение "Талибан" активизировать свои усилия по мирному урегулированию конфликта путем переговоров. ЕС поддерживает все усилия по активизации такого процесса, создавшего политические возможности, которыми следует воспользоваться", - говорится в документе, согласованном на переговорах в Люксембурге.

В нем также говорится, что "прямые переговоры между афганцами, с правительством Афганистана и движением "Талибан" в их центре, должны начаться как можно скорее, обеспечивая всеобъемлющий процесс установления мира и примирения под руководством афганцев и под их контролем".

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану.

В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров.

В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Спецпредставитель ЕС по Афганистану Ролан Кобиа заявлял РИА Новости в Брюсселе, что в ЕС готовы к взаимодействию с Россией и полагают, что между различными инициативами по афганскому урегулированию должно быть меньше конкуренции. Он отмечал, что "поддерживает регулярные контакты с (спецпредставителем по Афганистану Замиром) Кабуловым" и "надеется, что это может в чем-то конкретизироваться помимо слов".

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