Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

9 апреля 2019 03:11 (UTC+04:00)

Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, Дорси получил первую зарплату после его возвращения на должность четыре года назад. В 2015, 2016 и 2017 годах он добровольно отказывался от денежных вознаграждений, мотивируя это "верой в долгосрочный потенциал и ценности компании".

Эта сумма, опубликованная в понедельник в документации компании, равняется пределу количества знаков для сообщений в одноименной социальной сети, установленного в 2006 году (140 знаков). Данный лимит был поднят в два раза в 2017 году и составил 280 знаков. Пока неизвестно, поднимется ли в связи с этим зарплата Дорси в будущем.

Джек Патрик Дорси - американский предприниматель и создатель таких компаний как Twitter и Square. В рейтинге журнала Forbes на январь 2019 года его состояние оценивается в $5,5 млрд.

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