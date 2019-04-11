Президент Судана находится в здании генштаба, сообщают источники

11 апреля 2019 12:18 (UTC+04:00)

Высокопоставленный источник в президентском дворце в столице Судана Хартуме не подтвердил сообщения о домашнем аресте президента страны Омара аль-Башира: согласно некоторым источникам, президент находится в здании генштаба армии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство страны.

Суданские военные в ближайшее время объявят о создании нового органа руководства страны во главе с армией, заявил РИА Новости источник в армии. Телеканалы в Судане объявили о трансляции в ближайшее время брифинга представителей министерства обороны по ситуации в стране.

"Аль-Башира нет в президентском дворце. Он в своем постоянном месте нахождения – в здании генштаба ВС", - заявил источник.

Источник также не подтвердил сообщения ряда СМИ о том, что аль-Башир с вечера среды находится под домашним арестом.

По словам источника, сотрудники дворца продолжают работать в обычном режиме и ждут объявления ВС страны, при этом его содержание им не известно.

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