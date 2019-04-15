Ученые опровергли миф о женских профессиях в Древнем Египте

Ученые Альбертского университета в Канаде опровергли теорию о том, какие профессии были доступны женщинам в Древнем Египте, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Специалисты изучили останки египтянки, найденные в некрополе Мендеса в 1970-х годах. В ходе исследования выяснилось, что на 16 из 24 зубов женщины есть признаки износа, характерные для ремесленников, которые раскусывали растительный материал во время работы.

По мнению ученых, египтянка занималась изготовлением обуви, коробок, корзинок и других предметов быта с использованием папируса.

При этом выводы предыдущих исследований, полученные в результате расшифровки изображений в гробницах и найденных текстов, утверждали, что в истории древней египетской культуры женщинам были доступны только семь видов деятельности. Так, согласно этой теории, они могли быть жрицами в храмах богинь, певицами, танцовщицами, музыкантами, плакальщицами, ткачихами и повитухами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.