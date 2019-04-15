Правительство Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле гражданских объектов

Правительство национального согласия в Триполи обвинило силы маршала Халифы Хафтара в обстреле гражданских объектов неподалеку от ливийской столицы, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Сегодня (в понедельник. - Прим. ред.) утром при помощи тяжелого вооружения и ракетных снарядов были обстреляны гражданские объекты, предприятия и организации в столице Триполи, а также в районах Арада, Айн Зара и аль-Хадба группировками бунтовщика (маршала Халифы Хафтара - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

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