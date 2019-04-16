В Японии в 130 км от АЭС "Иката" произошло извержение вулкана

16 апреля 2019 15:09 (UTC+04:00)

Извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо произошло на юго-западе Японии, в 130 километрах от АЭС "Иката", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным главного метеорологического управления Японии, дым и пепел из кратера вулкана, расположенного в префектуре Кумамото, поднялись на высоту около 200 метров, ветром их отнесло на северо-запад. Метеорологи предупредили об опасности приближения к кратеру Накадакэ-1 ближе, чем на 1 километр. Сообщений об ущербе или пострадавших пока не поступало.

В последний раз извержение вулкана Асо из кратера Накадакэ-1 произошло 8 октября 2016 года.

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