В лондонском метро отключили Wi-Fi из-за протестов экологических активистов

Британская транспортная полиция приняла решение приостановить работу беспроводного интернета на станциях метро Лондона, после того как активисты организации Extinction Rebellion пригрозили нарушить работу подземки. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы извиняемся за неудобства и хотели бы сказать, что это решение далось нелегко и может быть пересмотрено в течение дня", - приводит радиостанция слова представителя правоохранителей.

Активисты Extinction Rebellion начали проводить акции протеста с понедельника, блокируя транспортные артерии британской столицы, и планируют в течение ближайших двух недель продолжать устраивать демонстрации на дорогах Лондона. При этом полицейские потребовали прекратить проведение точечных митингов и обязали всех активистов до вечера пятницы переместиться для продолжения акции протеста исключительно в окрестностях Мраморной арки. По последним данным, сотрудники правопорядка с понедельника задержали 290 экологических активистов.

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