Еврокомиссия: решение об ответных мерах против США должна принять ВТО

Решение о конкретном размере ответных мер Евросоюза в отношении импорта из США в рамках спора во Всемирной торговой организации о Boeing должен принять специальный арбитр ВТО, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

ЕК объявила в среду о начале публичных консультаций по списку товаров на общую сумму около 20 миллиардов долларов, импорт которых из США могут затронуть ответные меры в споре в ВТО по Boeing. Под этими мерами понимаются дополнительные пошлины на импорт.

Список охватывает широкий спектр товаров, от самолетов до химикатов и продовольственной продукции. Однако ввиду публичных консультаций он может быть скорректирован.

"Арбитр, назначенный ВТО, должен определить точный уровень контрмер", - говорится в релизе.

При этом, как уточнил журналистам источник в ЕС, Евросоюз не получит возможность раньше начала 2020 года ввести дополнительные пошлины в рамках этого дела.

В конце марта Еврокомиссия заявила, что окончательно выиграла спор с США во Всемирной торговой организации по Boeing. Решение апелляционного органа говорит о том, что США продолжали субсидировать компанию вразрез с нормами ВТО, несмотря на предыдущие решения, осуждающие такие действия. Это нанесло "значительный вред" европейскому конкуренту Boeing - Airbus, отмечала ЕК.

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