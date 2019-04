Aston Martin представила новый автомобиль Бонда

Компания Aston Martin представила на международном автосалоне в Шанхае первый серийный электромобиль Rapide E, за руль которого сядет Джеймс Бонд в 25-м фильме о шпионе (роль в последний раз исполнит британский актер Дэниел Крейг). Согласно официальному сообщению, два электромотора общей мощностью 610 л.с. позволяют разгонять болид до скорости почти 100 км/ч за четыре секунды и проехать на одной зарядке более 320 км, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Rapide E будет иметь "такие же возможности, как и традиционные модели, предлагаемые автопроизводителем", отмечается в заявлении Aston Martin. Всего планируется выпустить 155 болидов.

По словам главы компании Энди Палмера, представление Rapide E - это "потрясающий момент для Aston Martin". "Выпуск первого полностью электрического серийного автомобиля - это действительно исторический шаг", продолжил он. При этом очень важно, что при использовании новой технологии мы "не отказывались от тех уникальных качеств, которые определяют Aston Martin", добавил Палмер.

Ранее сообщалось, что идея пересадить Бонда в автомобиль нового поколения принадлежит режиссеру 25-го фильма о шпионе Кэри Фукунаге. Впервые Aston Martin на бензиновом двигателе использовал более полувека назад Шон Коннери в картине Goldfinger ("Голдфингер", 1964). К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Общие кассовые сборы составили более $10 млрд.

В четырех последних фильмах роль агента 007 исполнил Крейг. Кроме него суперагентами были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Актером, снявшимся в самом большом числе официальных картин, является Роджер Мур. На его счету роли в семи фильмах, в том числе "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973), "Человек с золотым пистолетом" (The Man with the Golden Gun, 1974), "Шпион, который меня любил" (The Spy Who Loved Me, 1977), "Только для твоих глаз" (For Your Eyes Only, 1981), "Осьминожка" (Octopussy, 1983).

Первый фильм о приключениях Джеймса Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.

