Действующий президент Индонезии объявил о своей победе на выборах

18 апреля 2019 14:50 (UTC+04:00)

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо объявил в четверг о своей победе на выборах главы государства. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы должны дождаться официальных итогов, - сказал он. - Однако 12 служб по проведению опросов дали ясный результат, они сообщили, что за Джоко [Видодо] и Мааруфа [Амина] (кандидата в вице-президенты, баллотировавшегося вместе с действующим главой государства - прим. ТАСС) проголосовали 54,5% избирателей, а Прабово [Субианто] (соперник Джоко Видодо на выборах - прим. ТАСС) получил 45,5%".

В среду оппозиционный кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил о своей победе на выборах главы государства. Ранее он пообещал вывести на улицы десятки тысяч своих сторонников в случае своего проигрыша.

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