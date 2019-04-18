Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля в России

Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в России до конца текущего месяца. Об этом передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", - говорится в сообщении.

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