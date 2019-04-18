В Аргентине нашли останки динозавров возрастом более 200 млн лет

Аргентинские археологи обнаружили останки порядка 10 динозавров возрастом около 220 млн лет в провинции Сан-Хуан на северо-западе страны. Как сообщила газета La Republica, речь идет об окаменелых костях древних рептилий, найденных в одном месте и расположенных в радиусе одного метра, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам аргентинского исследователя Рикардо Мартинеса, окаменелости найдены на небольшом участке территории, где проводились раскопки. "Эта находка впечатляет. Может показаться, что некто намеренно сделал это захоронение динозавров" с учетом количества обнаруженных костей, сказал археолог. Сосредоточение останков в одном месте ученые объясняют тем, что "ранее там могло быть озеро, куда травоядные приходили на водопой, но оно постепенно высохло".

Находка была сделана на территории природоохранной зоны в парке Исчигуаласто в сентябре 2018 года. Как отметил Мартинес, предварительный анализ останков показал, что они могут принадлежать дицинодонтам - огромным рептилиям, которые считаются древнейшими предками всех млекопитающих, а также архозаврам - древним пресмыкающимся, от которых произошли крокодилы.

Исследователи намерены продолжить археологические работы в Исчигуаласто. По их мнению, "существует вероятность, что там удастся обнаружить новые останки" доисторических животных.

Археологи, которые занимаются раскопками в разных районах Аргентины, часто находят окаменелые останки динозавров. В 2014 году они обнаружили кости титанозавра - одного из крупнейших динозавров, известных науке. Его вес достигал 77 тонн, а существовал он на планете около 90 млн лет назад.

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