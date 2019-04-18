Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг была переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Кандидатура Матвиенко была единственной, решение было принято единогласно. "Коллеги, спасибо за доверие, - сказала спикер Совфеда. - Раз мне доверили, то поверьте, я постараюсь с еще большей энергией вместе с вами двигать нашу организацию на пользу нашим странам".

Выборы председателя Совета проходят ежегодно в рамках сессии МПА СНГ.

Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ была создана 7 марта 1992 года в Алма-Ате в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов-учредителей. В 1995 году статус МПА СНГ как самостоятельной межгосударственной организации окончательно закрепили в Минске на заседании Совета глав государств СНГ. Совет МПА, состоящий из руководителей палат парламентов государств - участников СНГ, осуществляет организацию деятельности Межпарламентской ассамблеи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.