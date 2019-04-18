Судан опроверг сообщения об отказе Хартума принять высокопоставленную делегацию Катара

МИД Судана опроверг в четверг информацию об отказе Хартума принять высокопоставленную делегацию Катара во главе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел эмирата Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как заявил официальный представитель суданского внешнеполитического ведомства Бабикер ас-Садык Мухаммед, информация, переданная одним из спутниковых телеканалов, не соответствует действительности. "В настоящее время ведется подготовка к визиту высокопоставленной делегации Катара в Хартум", - цитирует его слова государственное информационное агентство SUNA.

Накануне ряд суданских и арабских СМИ сообщил, что Хартум отказался принять катарскую делегацию. Как сообщил в среду суданский новостной портал Mashhad, "катарская делегация прибыла в Хартум для переговоров с представителями Военного совета, но ей было отказано во встрече". По информации издания, глава МИД эмирата и сопровождавшие его члены делегации были вынуждены покинуть страну и вернуться в Доху.

В июне 2017 года Катар оказался в арабской политической изоляции и экономической блокаде после того, как Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий, а также Мавритания и Коморские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвинив Доху в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательстве в дела арабских государств. Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства.

В этих условиях Судан стал одним из государств, не только не разорвавшим отношения с Катаром, но пошедшим с ним на сближение. Доха давно пыталась играть главную посредническую роль в стабилизации ситуации в Дарфуре, а также оказывала экономическую помощь Хартуму. Год назад Судан и Катар подписали соглашение о партнерстве на сумму $4 млрд. Кроме того, Судан считается одной из основных транзитных точек контрабанды оружия из Катара в Ливию, Чад и на египетский Синайский полуостров для боевиков.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет.

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