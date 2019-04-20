В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен

Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал TMZ.

Уоррен скончалась ранее на этой неделе.

"Прошлой ночью моя бабушка, Лоррейн Уоррен, мирно и спокойно присоединилась к своему возлюбленному Эду. Она была счастлива и смеялась до самого конца", - сообщил порталу ее внук Крис Маккиннел.

Лоррейн и ее муж Эд, который скончался в 2006 году, были известными во всем мире исследователями паранормальных явлений. Случаи из их практики вдохновили режиссера Джеймса Вана на создание серии фильмов "Заклятие". В фильмах роль Лоррейн исполняет актриса Вера Фармига.

Самое знаменитое дело пары известно под названием "Ужас Амитивилля" и легло в основу серии одноименных фильмов. В1974 году в Амитивилле Рональд Дефео-младший убил всю свою семью, а после заявил, что ему это приказали "голоса". После в дом переехали Джордж и Кети Латс. Пара рассказала, что в доме слишком сильные потусторонние силы, и уехала оттуда.

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