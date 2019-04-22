Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае

22 апреля 2019 09:20 (UTC+04:00)

Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В соцсети Weibo распространилась запись с камеры видеонаблюдения на одной из подземных парковок в Шанхае в воскресенье. На записи видно, как из-под автомобиля идет белый дым, а через несколько секунд он взрывается, причинив ущерб и другому автомобилю, припаркованному рядом.

"После получения информации об инциденте в Шанхае вчера мы немедленно направили команду на место происшествия", - говорится в опубликованном заявлении на официальной странице Tesla в Weibo.
Компания сообщает, что в настоящее время устанавливает связь с соответствующими ведомствами и содействует выяснению обстоятельств происшествия.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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