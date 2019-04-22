"Аморфные сплавы": ученые разработали дешевые энергоэффективные материалы

Международный коллектив ученых из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС"), Тяньцзиньского университета (Китай), а также из Японии и США разработал новые энергоэффективные сплавы на основе железа, которые сочетают высокие механические и магнитные свойства с дешевизной и открывают новые возможности для промышленности. Результаты исследования опубликованы в журнале "Journal of Alloys and Compounds", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сегодня перед учеными разных стран стоит задача создания новых материалов, которые способствовали бы снижению потерь при передаче и трансформации электроэнергии. Это привело бы к экономии энергоносителей и помогло снизить объемы выбросов опасных газов при производстве (в том числе, CO2 – одного из ключевых факторов парникового эффекта). За счет увеличения КПД электронные устройства можно было бы уменьшить в размерах.

Для решения этой задачи участники международного коллектива ученых занялись разработкой аморфных магнитомягких материалов в недорогих системах сплавов – таких, как Fe-Si-B-Nb-Cu (железо-кремний-бор-ниобий-медь).

"Для разработки новых сплавов на основе железа с высоким комплексом магнитных и прочностных свойств мы проанализировали большое количество составов сплавов. При этом мы старались уйти от применения дорогих легирующих элементов, таких как ниобий и молибден. Все сплавы, рассмотренные в работе, были получены с использованием промышленной технологии – закалки из жидкого состояния (спиннингование расплава, литье на вращающийся медный диск)", - рассказал РИА Новости один из авторов исследования, инженер НИТУ "МИСиС" Андрей Базлов.

По его словам, анализ большого количества сплавов Fe82-85B13-16­­Si­1Cu1 позволил ученым определить влияние их химического состава и режимов термической обработки на магнитные и механические свойства. В итоге удалось получить сплавы, обладающие высокими магнитными свойствами, технологической пластичностью и ультравысокой прочностью.

"Полученные нами новые аморфные сплавы на основе железа по совокупности свойств превосходят распространенные промышленные аналоги не только в России, но и за ее пределами. Несомненные их плюсы – относительно низкая стоимость (из-за отсутствия дорогих легирующих элементов) и простота промышленного получения", - отметил Андрей Базлов.

Ученые будут продолжать разработку новых составов и режимов обработки аморфных магнитомягких сплавов. Они также планируют решить вопрос с промышленным внедрением своих разработок.

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