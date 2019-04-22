Кандидат в президенты Северной Македонии от партии власти уверен в победе

Выдвиженец правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Стево Пендаровски, в первом туре президентских выборов получивший небольшое преимущество ВМРО-ДПМНЕ Горданой Силяновска-Давковой, уверен в своей победе во втором туре 5 мая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Выборы президента Северной Македонии прошли в воскресенье, правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3480 участках. Явка составила 41,82%, что на несколько процентов меньше, чем на выборах 2014 года.



Государственная избирательная комиссия утром в понедельник сообщила, что по результатам обработки 99,96% бюллетеней Пендаровски получает 42,85%, Силяновска-Давкова - 42,24%, кандидат от двух албанских партий Блерим Река - 10,57% голосов.

"Второй тур будет легче первого, потому что разница между мной и Горданой Силяновска-Давковой огромна. Уверен, что это придаст всеобщей решимости в поддержку концепции движения вперед, потому что знаем, что назад – не опция, это блокада и кризис", - заявил Пендаровски в ночь на понедельник в избирательном штабе.

"Отдельно хочу обратиться к гражданам, которые голосовали за Блерима Реку, к тем, кто не определился, а также к тем, кто голосовал за Силяновска-Давкову, но знают об ущербах ее концепции – разделении общества и возвращении назад. Уверен, вы знаете, что правильно для государства, для вас, и, что важнее всего, для детей", - отметил кандидат в президенты.

Силяновска-Давкова ранее уже провозгласила победу в первом туре выборов, несмотря на незначительное отставание от выдвиженца правящего Пендаровски. Она также предложила сложить голоса с занявшим третье место кандидатом от албанской оппозиции, с которым разделяет требования по введению "верховенства закона и борьбе с коррупцией", а также социальной направленности государственной политики.

Официальные результаты комиссия должна сообщить до 19.00 (20.00 мск) в понедельник. Во втором туре, назначенном на 5 мая, в отличие от первого существует обязательный порог явки – не менее 40% избирателей.

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