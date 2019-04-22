США больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций

Президент США Дональд Трамп принял решение с начала мая больше не выводить другие страны из-под действия своих санкций за закупку нефти у Ирана, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Об этом говорится в письменном заявлении, которое было распространено в понедельник пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.

"Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов", - говорится в заявлении.

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