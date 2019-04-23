В Мьянме из-за обвала шахты погибли три человека

23 апреля 2019 16:03 (UTC+04:00)

Три человека погибли, еще 51 остается под завалами в результате обрушения нефритовой шахты на севере Мьянмы, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что обрушение произошло в ночь на вторник в северном штате Качин, под завалами оказались 54 работника двух горнодобывающих компаний, а также 40 единиц техники. Во вторник на рассвете началась спасательная операция, из-под завалов удалось извлечь тела трех человек.

Министерство информации Мьянмы подтвердило, что после инцидента 54 шахтера считаются пропавшими без вести, передает агентство.

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